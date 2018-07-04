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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 19:48 04.07.2018 - 19:48

Хельсинки. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Пресс-центр во время встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки будет работать в столичном дворце "Финляндия".

Как сообщил в среду МИД Финляндии, пресс-центр откроют 15 июля в 9.00, и он будет работать до 24 часов 16 июля. Аккредитация журналистов завершится в среду 11 июля в 12:00.

В то же время МИД предупредил, что доступ к пресс-мероприятиям встречи будет ограниченным. Отдел по связям с общественности МИД организует трансляцию сигнала с мероприятий саммита. Сигналом будут обеспечивать телерадиовещание Финляндии Yle и Европейский вещательный союз EBU, отметил портал Yle.

Официальным тегом мероприятия в соцсетях назван "Helsinki2018".

Время встречи президентов, которая, как ранее было объявлено пресс-службами Кремля и Белого дома, состоится 16 июля, пока не определено.

Еще неизвестно и место ее проведения. СМИ Финляндии неоднократно высказывали различные предположения на эту тему. Согласно последней информации агентства новостей Финляндии STT, им могут быть дворец президента в центре города или резиденция главы государства в Мянтуниеми (Mantyniemi).

Ранее СМИ Финляндии сообщали, что для освещения саммита в страну съедутся порядка 2 тысяч сотрудников СМИ.

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