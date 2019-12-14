Этот контент был опубликован 14 декабря 2019 г. 11:57

Дубай. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Суд в Судане признал бывшего президента страны Омара аль-Башира виновным в коррупции и приговорил его к двум годам заключения, сообщает Associated Press.

Этот срок 75-летний бывший глава государства проведет не в тюрьме, а в специальной реабилитационной клинике, в которой отбывают наказание престарелые преступники.

Речь идет о вердикте лишь по одному из рассматриваемых в суданских судах дел, фигурантом которых является аль-Башир.

Год назад в Судане начали масштабные акции протеста против президента. В итоге суданские военные отстранили аль-Башира от власти.

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