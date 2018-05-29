Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 13:50 29.05.2018 - 13:50

***Уровень террористической угрозы в Бельгии не меняется

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - В полицейском управлении Льежа во вторник прошла пресс-конференция с участием представителей прокуратуры, полиции и бургомистра Льежа Вилли Демейера, в ходе которой были уточнены некоторые первоначальные данные, распространявшиеся по горячим следам в бельгийских СМИ.

"Человек, обладавший холодным оружием, (скрытно - ИФ) следовал за двумя женщинами-полицейскими и напал на них сзади, чтобы затем завладеть их оружием, после чего выстрелил в молодого человека, находившегося в своей автомашине", - сообщил льежский прокурор.

"Он захватил в заложники женщину, которая работает в лицее им. Леони де Ваа. Затем он вышел и ранил (прибывших на место - ИФ) полицейских в ноги, после чего был убит. Дело расследуется по разделу терроризма на федеральном уровне", - отметил прокурор.

Представитель полиции сообщил, что уровень 2 террористической угрозы в стране по четырехбалльной шкале меняться не будет по рекомендации Органа по координации анализа угроз.

Вместе с тем губернатор провинции Льеж объявил чрезвычайный план местного значения.

ов ар

Neuer Inhalt Horizontal Line