Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 17:47

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Американской стороне следует добиваться проведения дополнительных расследований ОЗХО о предполагаемых случаях применения химоружия в Сирии, заявил в четверг кандидат на должность постпреда США при этой организации Джозеф Мэнсо.

"Нам нужны еще расследования - по поводу других случаев химатак", - сказал он на слушаниях в сенате.

По мнению Мэнсо, "до сих пор России удавалось добиваться того, чтобы Асад не понес ответственность (за применение химоружия - ИФ). Однако мы еще не завершили разбираться с ним".

Кроме того, он предположил, что существуют "шаги технического характера", которые можно было бы использовать в ОЗХО, чтобы дать понять сирийскому руководству, что в мире его считают "государством изгоем".

"Можно было бы отнять у них право голоса и право выступать на мероприятиях в ОЗХО", - считает Мэнсо.

Изначально обвинения в применении Дамаском химоружия звучали со стороны ведущей борьбу против него оппозиции. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли такое оружие на своей территории.

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