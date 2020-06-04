Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 18:37

*** Он готовится к "марафону" по противостоянию "ложной информации" от РФ

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Миссии ОЗХО формируются правильным образом, и у РФ нет оснований для критики этого процесса, заявил в четверг кандидат на должность постпреда США при этой организации Джозеф Мэнсо.

"Я не считаю такую критику обоснованной. ОЗХО при определении состава своих миссий стремится, чтобы они были многонациональными и учитывает при этом - уровень профессиональной подготовки участников", - сказал он на слушаниях в сенате.

Так Мэнсо ответил на вопрос одного из сенаторов, считающих, что РФ настаивает на том, что в составе миссий ОЗХО недостаточно российских экспертов.

Еще более радикально высказался задававший вопрос сенатор-республиканец Тодд Янг, председательствовавший на слушаниях. "Я совершенно ни хочу видеть россиян в составе этих миссий", - сказал он.

Мэнсо подчеркнул, что США должны быть готовы к длительному противостоянию с РФ в ОЗХО на информационном поле.

"Россия показала, что считает распространение ложных сведений нормальным инструментом в дипломатии. Они будут без устали продвигать ложные объяснения, а мы должны быть готовы противопоставлять этому правду. Это будет марафон, а не спринт", - заявил он.

Мэнсо займет пост постпреда США при ОЗХО, если его кандидатуру утвердит сенат.

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