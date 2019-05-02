Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 10:39

Нур-Султан. 2 мая. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстанский общественный деятель Жуматай Алиев, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента республики от общественного объединения "Халык демографиясы (Народная демография), не смог сдать экзамен на владение государственным языком, сообщил член лингвистической комиссии Адил Ахметов.

"Кандидат использовал полностью отведенное на экзамен время. Всесторонне обсудив ответы претендента, комиссия пришла к выводу, что претендент не полностью владеет государственным языком. В письменной работе допущены грубые ошибки - пунктуация, стилистика. Все это мы проанализировали и пришли к общему такому мнению, что казахским языком он владеет недостаточно", - сказал А.Ахметов журналистам по итогам экзамена в четверг.

Таким образом, Ж.Алиев выбывает из борьбы за пост президента.

66-летний Ж.Алиев в разные годы был депутатом мажилиса (нижней палаты) парламента V созыва, ректором Центрально-Азиатского университета, заместителем заведующего отделом внутренней политики администрации президента Казахстана, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

бп

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