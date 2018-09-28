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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 14:32 28.09.2018 - 14:32

Вашингтон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Ураган "Роза", направляющийся к Тихоокеанскому побережью Мексики, достиг 40-ой категории, сообщает в пятницу телеканал Си-Би-Эс.

Максимальная скорость ветра достигала 230 км/ч.

Ожидается, что земли ураган достигнет не раньше начала следующей недели. За это время, как полагают эксперты, он успеет ослабеть.

Национальный центр ураганов США предупреждает, что из-за "Розы" будут волноваться океанические воды у побережья юго-восточной части Мексики и мексиканского полуострова Калифорния. В связи с этим центр предупреждает об опасности нахождения в океанических водах во время урагана.

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