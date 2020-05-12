Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 10:26

Мадрид. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Испании распорядилось отправлять на двухнедельный карантин всех прибывающих в страну из-за рубежа, сообщает во вторник газета "Паис".

Карантин прибывающие должны будут провести дома: выходить на улицу им можно будет только в маске и лишь в экстренных случаях: таких как, покупка продуктов питания или лекарств.

В страну при этом пока что готовы пускать только иностранных дипломатов, испанцев, прибывающих на родину, а также граждан, прибывающих из-за форс-мажорных обстоятельствах. Газета не уточняет, какие обстоятельства считаются форс-мажорными.

Исключения для этой меры: медики, которые не контактировали с больными коронавирусом, международные экипажи.

Мера вступает в силу в пятницу 15 мая. Она будет действовать как минимум до 24 мая, и в случае необходимости будет продлена на более долгий срок.

В Испании 24 мая истекает режим чрезвычайного положения, объявленный ранее из-за коронавируса COVID-19.

По последним данным, в Испании насчитывается более 227 тыс. случаев заражений COVID-19, выздоровели среди них более 137 тыс. человек, скончались - более 26 тыс. человек.

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