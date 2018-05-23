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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 12:52 23.05.2018 - 12:52

Гонконг. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия северокорейского ядерного полигона Пунгери, в среду отправились на поезде из города Вонсан в сторону места расположения этого объекта, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ожидается, что их поездка на поезде займет от восьми до 12 часов. Затем они пересядут на автобусы, на которых им придется ехать в течение еще нескольких часов, а потом еще в течение часа им придется пройти пешком до полигона.

В сообщении агентства АП, журналист которого входит в группу представителей СМИ, прибывших в Северную Корею для освещения этой церемонии, говорится, что в поезде журналистов разместили в купе, рассчитанных на четыре человека. При этом, окна в купе завешены плотными шторами, и журналистам настоятельно рекомендовали не открывать их в течение всей поездки.

Кроме того, представителям иностранных СМИ пришлось внести плату за поездку на поезде - $75 с человека. Еще по $20 журналистам пришлось заплатить за каждый прием пищи, который им будет предложен в пути.

Накануне журналисты из Великобритании, России, Китая и США прилетели в Северную Корею чартерным рейсом из Пекина. С ними вместе должны были полететь журналисты из Южной Кореи, однако позже уже по прибытии в Пекин, откуда они должны были с коллегами отправиться в КНДР, выяснилось, что им отказано в визе.

Однако ранее в среду южнокорейским журналистам все же разрешили принять участие в этой церемонии, и они вылетели на правительственном самолете в северокорейский Вонсан.

Ранее в Пхеньяне сообщили, что в конце мая проведут церемонию закрытия Пунгери. Тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны. При этом северокорейские власти отметили, что намерены сделать это "публично", пригласив журналистов и экспертов.

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