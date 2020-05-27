Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 5:28

Пекин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Прибыль базовых предприятий китайской промышленности в апреле 2020 года достигла 478,1 млрд юаней ($67 млрд), снизившись на 4,3% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР в среду.

В марте этот показатель равнялся 34,9%.

За первые четыре месяца текущего года прибыль промышленных предприятий упала на 27,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Представитель отдела промышленности ГСУ Чжу Хун отметил, что, хотя в апреле ситуация с ростом прибыли несколько улучшилась, рыночный спрос еще не полностью восстановился, цены на промышленные товары продолжают снижаться, поэтому ожидания все еще далеки от оптимизма.

Данные размещены на официальном сайте ГСУ.

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