Пекин. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - В марте 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года прибыль китайских государственных промышленных предприятий сократилась на 34,9%, достигнув 370,66 млрд юаней ($52.43 млрд), сообщило в понедельник Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
В январе-феврале падение прибыли в годовом исчислении составляло 38,3%.
Аналогичная ситуация наблюдается в совместных предприятиях с участием иностранного капитала, иностранных и частных предприятиях.
По итогам первого квартала года прибыль вышла на уровень 781,45 млрд юаней, (102,8 млрд), что на 36,7% ниже, чем в первом квартале 2019 года.
Представитель ГСУ отметил, что ситуация с прибылью не вызывает оптимизма. Низкие показатели прибыли объяснятся тем, что рынок еще не полностью восстановился после эпидемии коронавируса, которая стала серьезным испытанием для китайской экономики.
1гк пч