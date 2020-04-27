Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 8:08

Пекин. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - В марте 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года прибыль китайских государственных промышленных предприятий сократилась на 34,9%, достигнув 370,66 млрд юаней ($52.43 млрд), сообщило в понедельник Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В январе-феврале падение прибыли в годовом исчислении составляло 38,3%.

Аналогичная ситуация наблюдается в совместных предприятиях с участием иностранного капитала, иностранных и частных предприятиях.

По итогам первого квартала года прибыль вышла на уровень 781,45 млрд юаней, (102,8 млрд), что на 36,7% ниже, чем в первом квартале 2019 года.

Представитель ГСУ отметил, что ситуация с прибылью не вызывает оптимизма. Низкие показатели прибыли объяснятся тем, что рынок еще не полностью восстановился после эпидемии коронавируса, которая стала серьезным испытанием для китайской экономики.

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