Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 15:00

Купертино. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Прибыль американской компании Apple в расчете на акцию снизится на 29%, если власти Китая примут решение запретить продажу ее продукции в ответ на действия США, направленные против Huawei, полагают аналитики банка Goldman Sachs.

По словам аналитиков, указанная оценка включает в себя долю Китая и Гонконга в мировых продажах Apple, а также эффект от снижения расходов на маркетинг. При этом сценарий, при котором компании запретят сборку продукции и покупку компонентов в Китае, не рассматривался.

Во втором квартале текущего финансового года (январь-март) Apple получила прибыль в расчете на акцию в размере $2,46. В прошлом финансовом году показатель составил $11,91 против $9,21 годом ранее.

Apple не раскрывает данные по продажам в отдельных странах, но по оценке исследовательской фирмы Gartner, с начала 2019 года компания поставила в Китай, Гонконг и Тайвань 39 млн смартфонов, из которых 83% пришлись на материковый Китай, 13% - на Гонконг и менее 5% - на Тайвань.

Как сообщалось, власти США внесли Huawei Technologies, китайского производителя электроники и телекоммуникационного оборудования, в список компаний, которым требуются специальные разрешения на закупку товаров и услуг в США. Вместе с тем Минторг предоставил компании отсрочку сроком на 90 дней, в течение которых она может приобретать все необходимое для выпуска оборудования и обеспечения работы смартфонов.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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