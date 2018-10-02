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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 14:47 02.10.2018 - 14:47

Париж. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил во вторник, что приверженность США защите своих партнеров по трансатлантическому альянсу остается нерушимой.

"США действовали так, чтобы показать, что наша приверженность трансатлантическому альянсу остается нерушимой", - сказал Дж.Мэттис, выступая в Париже.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике европейских партнеров за низкие, по его мнению, расходы этих стран на оборону.

В свою очередь, Дж.Мэттис сказал, что "дела (США) красноречивее (слов - ИФ)".

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