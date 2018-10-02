Приверженность США европейски партнерам по НАТО остается нерушимой, считает Мэттис
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Париж. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил во вторник, что приверженность США защите своих партнеров по трансатлантическому альянсу остается нерушимой.
"США действовали так, чтобы показать, что наша приверженность трансатлантическому альянсу остается нерушимой", - сказал Дж.Мэттис, выступая в Париже.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике европейских партнеров за низкие, по его мнению, расходы этих стран на оборону.
В свою очередь, Дж.Мэттис сказал, что "дела (США) красноречивее (слов - ИФ)".
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Интерфакс