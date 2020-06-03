Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 16:18

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает разумной свою идею пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в этом году.

"Речь идет не о том, сделал ли он что-то (для того, чтобы участвовать в саммите - ИФ), а о том, что приглашение - вопрос здравого смысла", - приводят слова Трампа американские журналисты, аккредитованные при Белом доме.

Трамп пояснил, что на таких саммитах "многое из того, что мы обсуждаем, имеет отношение к Путину... Поэтому я считаю, что в таком случае было бы хорошо, чтобы и он присутствовал на обсуждении".

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

В ФРГ и Британии ранее заявили, что в качестве гостя РФ участвовать в саммите может. При этом они против возвращения России в G7 на постоянной основе. Против возвращения России также выступает Канада.

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