Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 13:35

Берлин. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Приговор австрийскому офицеру, подозреваемому в шпионаже в пользу РФ, планируют вынести 9 июня, сообщил "Интерфаксу" во вторник руководитель пресс-службы земельного суда Зальцбурга Петер Эггер.

"Не могу гарантировать, но исхожу из того, что 9 июня будет объявлен приговор", - сказал он.

Заседание суда будет проходить в открытом для СМИ режиме, но трансляций из зала не планируется.

Слушания по делу ранее были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Прокуратура Зальцбурга выдвинула против бывшего офицера австрийской армии обвинение в шпионаже в пользу России. Обвиняемому 71 год, следствие считает, что в течение 25 лет он работал на РФ. Мужчину обвиняют в разглашении военной тайны, он отрицает обвинения.

Предполагается, что и после выхода на пенсию офицер продолжал работать на Россию и получил за свою работу несколько сотен тысяч евро.

По информации следствия, в 1987 году во время заграничной командировки мужчина в первый раз имел контакты с представителями ГРУ. Согласно обвинительному заключению, с 1993 года он передавал русским информацию об австрийской армии, о военных системах, об оснащении и поставленных задачах.

Бывший офицер был задержан в ночь на 10 ноября 2018 года и находится в предварительном заключении.

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