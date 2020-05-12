Берлин. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Приговор австрийскому офицеру, подозреваемому в шпионаже в пользу РФ, планируют вынести 9 июня, сообщил "Интерфаксу" во вторник руководитель пресс-службы земельного суда Зальцбурга Петер Эггер.
"Не могу гарантировать, но исхожу из того, что 9 июня будет объявлен приговор", - сказал он.
Заседание суда будет проходить в открытом для СМИ режиме, но трансляций из зала не планируется.
Слушания по делу ранее были перенесены из-за пандемии коронавируса.
Прокуратура Зальцбурга выдвинула против бывшего офицера австрийской армии обвинение в шпионаже в пользу России. Обвиняемому 71 год, следствие считает, что в течение 25 лет он работал на РФ. Мужчину обвиняют в разглашении военной тайны, он отрицает обвинения.
Предполагается, что и после выхода на пенсию офицер продолжал работать на Россию и получил за свою работу несколько сотен тысяч евро.
По информации следствия, в 1987 году во время заграничной командировки мужчина в первый раз имел контакты с представителями ГРУ. Согласно обвинительному заключению, с 1993 года он передавал русским информацию об австрийской армии, о военных системах, об оснащении и поставленных задачах.
Бывший офицер был задержан в ночь на 10 ноября 2018 года и находится в предварительном заключении.
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