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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 11:48 03.07.2018 - 11:48

Берлин. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Приговор по громкому делу о пособничестве неонацистам в Германии ожидается 11 июля, сообщает телеканал "Н-тв" из зала суда в Мюнхене.

На скамье подсудимых в Высшем земельном суде Мюнхена - пять человек, в том числе Беате Чепе - главная обвиняемая по делу группировки неонацистов (NSU, "Национал-социалистическое подполье"), суд идет более пяти лет.

Во вторник она заявила, что после стольких лет в тюрьме ей тяжело говорить, и она не может сконцентрироваться, но напомнила, что сама пришла с повинной и раскаивается во всем. Тем не менее, Чепе настаивает, что не участвовала в убийствах и ничего не знает о выборе жертв.

"Я не знаю, почему выбирали именно этих людей. Подозрения никому не помогут. Я хочу завершения", - сказала Чепе. По ее словам, она "до сих пор потрясена всем случившимся и это тяготит ее до сих пор".

В группировке NSU помимо Чепе состояли Уве Мундлоз и Уве Бёнхардт. Почти 14 лет троица жила вместе, скрываясь. Мундлоз и Бёрнхард покончили с собой еще в 2011 году при попытке задержания, их обвиняют в убийстве десяти человек и двух взрывах. В том числе Мундлоз и Бёрнхард застрелили женщину-сотрудницу полиции Мишель Кизеветтер, которой было всего 22 года. Практически во всех случаях убийства были совершены на почве ненависти к иностранцам.

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