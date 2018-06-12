Пригородный поезд сошел с рельсов во Франции, есть пострадавшие

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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 9:14 12.06.2018 - 09:14

Париж. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Семь человек получили незначительные ранения при сходе с рельсов трех вагонов поезда RER B пригородного сообщения во Франции, сообщил во вторник представитель железнодорожного департамента страны. Причиной происшествия в департаменте Эссонн стал вызванный проливными дождями оползень железнодорожной насыпи. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь. 1гк об Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс