Пригородный поезд сошел с рельсов во Франции, есть пострадавшие
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Париж. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Семь человек получили незначительные ранения при сходе с рельсов трех вагонов поезда RER B пригородного сообщения во Франции, сообщил во вторник представитель железнодорожного департамента страны.
Причиной происшествия в департаменте Эссонн стал вызванный проливными дождями оползень железнодорожной насыпи.
Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.
1гк об
Интерфакс