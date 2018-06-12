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Париж. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Семь человек получили незначительные ранения при сходе с рельсов трех вагонов поезда RER B пригородного сообщения во Франции, сообщил во вторник представитель железнодорожного департамента страны.

Причиной происшествия в департаменте Эссонн стал вызванный проливными дождями оползень железнодорожной насыпи.

Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

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Интерфакс