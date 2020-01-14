Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 15:44

Лондон. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Спортсмены, приехавшие в Австралию для участия в престижном теннисном турнире Australian Open, столкнулись с проблемами из-за смога в Мельбурне от непрекращающихся природных пожаров, сообщают западные СМИ.

Ряд теннисистов пожаловался на затрудненное дыхание из-за плохого качества воздуха, несколько матчей уже было прервано.

Во вторник словенская спортсменка Далила Якупович не смогла завершить матч против швейцарки Штефани Фёгеле, поскольку почувствовала серьезные проблемы с дыханием.

"Мне было очень трудно дышать на протяжении всего матча. Уже спустя 20 минут после начала у меня возникли проблемы. Я не могла сделать больше трех ударов, потому что казалось, что у меня приступ астмы", - рассказала Якупович телеканалу CNN.

В Мельбурне во вторник также отменили тренировки для теннисистов, которые уже смогли пройти квалификацию для участия в турнире.

На прошлой неделе организаторы Australian Open сообщили, что турнир, скорее всего, состоится. Между тем, один из самых известных и титулованных теннисистов в мире Новак Джокович ранее заявил, что стоит рассмотреть вопрос о возможном переносе на более поздний срок начала турнира из-за сильных пожаров.

Местные СМИ отмечают, что в ночь на вторник состояние воздуха в Мельбурне значительно ухудшилось из-за изменения направления ветра, который принес смог с востока страны.

Лесные пожары бушуют в Австралии с начала осени. Однако в последние несколько недель они значительно усилились. Большинство пожаров бушует на территории Нового Южного Уэльса и Виктории.

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