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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 18:25 29.05.2018 - 18:25

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил о поддержке Евросоюзом территориальной целостности Грузии в связи с признанием сирийскими властями Абхазии и Южной Осетии.

"Решение сирийского режима установить дипломатические отношения с грузинскими сепаратистскими регионами Абхазией и Южной Осетией нарушает международное право и принцип территориальной целостности, как определено в Уставе ООН и соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН", - говорится в коммюнике, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

"Европейский союз полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.

В документе подтверждается приверженность ЕС активной поддержке усилий по урегулированию этих двух конфликтов, в том числе работой специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии и Миссии ЕС по наблюдению.

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