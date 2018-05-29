Признание Дамаском Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право - ЕВС
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Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил о поддержке Евросоюзом территориальной целостности Грузии в связи с признанием сирийскими властями Абхазии и Южной Осетии.
"Решение сирийского режима установить дипломатические отношения с грузинскими сепаратистскими регионами Абхазией и Южной Осетией нарушает международное право и принцип территориальной целостности, как определено в Уставе ООН и соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН", - говорится в коммюнике, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.
"Европейский союз полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.
В документе подтверждается приверженность ЕС активной поддержке усилий по урегулированию этих двух конфликтов, в том числе работой специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии и Миссии ЕС по наблюдению.
Ов пч
Интерфакс