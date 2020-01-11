Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 6:27

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Признание Ираном вины в крушении украинского "Боинга" должно закрыть этот трагический инцидент, всем сторонам следует извлечь уроки из этой трагедии, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Трагический инцидент. Людей не вернуть. Признание ошибки, пусть и не сразу, и выражение сожаления - достойно того, чтобы быть принятым", - сказал Косачев "Интерфаксу" в субботу

"И если расшифровкой чёрных ящиков и дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных, а оснований логического характера на то нет и быть не может, инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты всеми заинтересованными сторонами", - отметил он.

Так сенатор прокомментировал заявление Тегерана о том, что украинский "Боинг" был сбит по ошибке иранскими военными.

По мнению Косачева, "происшедшее стало возможным в условиях реальной опасности повторения американских ударов, на этот раз по иранской территории, хотя это никак и не оправдывает ошибку".

Теперь главное - деэскалация напряжённости вокруг Ирана и других стран региона, находящихся под американским давлением, подчеркнул сенатор.

"И ещё, к западным СМИ: хватит к месту и не к месту вставлять "был сбит ракетой российского производства" или даже "российской ракетой". Пытаться продолжать разыгрывать российскую карту в этой в высшей степени трагической ситуации абсолютно безнравственно", - заявил Косачев.

Причиной крушения лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины стал человеческий фактор, сообщил иранский телеканал Press TV.

"Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - цитирует телеканал заявление генштаба ВС Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близким погибших.

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал министр в твиттере.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

1юч бм

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