Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 14:58

Дубай. 11 июня. ИНЕРФАКС - Гражданин Ливана Низар Закка, которого в Иране признали виновным в шпионаже, освобожден из заключения и направляется в Ливан, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По данным источника агентства, Закка в настоящее время находится в самолете, направляющемся в Бейрут. Вместе с ним летит глава ливанского главного управления общей безопасности Ибрагим Аббас.

В понедельник иранские СМИ сообщали, что Низар Закка будет освобожден в ближайшее время.

Согласно сообщению агентства "Фарс", мужчина будет освобожден "только из уважения", которое Иран испытывает к руководству ливанского радикального движения "Хезболла".

Ранее адвокат ливанца сообщил агентству Associated Press, что освобождение Закки стало возможно благодаря посредничеству со стороны высокопоставленных лиц Ливана, в том числе президента Ливана Мишеля Наим Ауна, который является политическим союзником "Хезболлы".

Силы Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) задержали проживавшего в США Закку в 2015 году, когда он принимал участие в проводившейся в Тегеране конференции.

Позднее он был осужден за шпионаж и приговорен к 10 годам тюремного заключения. По данным ряда западных СМИ, у Закки были "тесные связи" с американскими спецслужбами.

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