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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 20:11 25.09.2018 - 20:11

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что применение экономических санкций в качестве "оружия" неприемлемо.

"Никто из нас не может молчать в связи с произвольным расторжением коммерческих соглашений, распространением протекционизма и использованием экономических санкций в качестве оружия", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН.

По его словам, "никто не хочет, чтобы мир прошел через новый экономический разрыв".

По мнению западных СМИ, критика Р.Эрдогана была направлена против США, когда в том числе он упомянул "страны, которые постоянно пытаются создать хаос".

Ранее президент США Дональд Трамп санкционировал повышение тарифов на импорт из Турции стали и алюминия, после которого последовал обвал курса турецкой лиры.

1кю ар ав

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