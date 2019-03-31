Этот контент был опубликован 31 марта 2019 г. 16:13

Брюссель. 31 марта. ИНТЕРФАКС - К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.

Когда колонна, начавшая движение от Северного вокзала бельгийской столицы, дошла до улицы Луа, где расположены здания правительственных учреждений и институтов ЕС, люди в "желтых жилетах" отделились от манифестантов, требовавших принятия "климатического закона", и начали бить стекла.

Как сообщил телеканал RTBF, среди "желтых жилетов" были гости из Франции и Нидерландов.

В Брюсселе коллектив гражданского общества "Rise for Climate Belgium" организовал в воскресенье пятую "общенациональную и европейскую" манифестацию, в которой приняли участие около 8 тыс. человек. Они протестовали из-за того, что на прошедшей неделе в парламенте Бельгии отвергли законодательный проект социалистов и "зеленых" по пересмотру одной из статей конституции с целью включения в нее требований по защите климата.

СМИ Бельгии также сообщают об аналогичной манифестации в Льеже, собравшей более 2 тыс. участников.

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