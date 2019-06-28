Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 11:37

Нью-Йорк. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Главный дизайнер Apple Inc. сэр Джони Айв покинет компанию позднее в этом году и создаст собственную независимую дизайнерскую фирму.

Последние несколько лет Айв принимал все меньше участия в текущей деятельности Apple и дизайнерской работе, пишет Dow Jones со ссылкой на источники, близкие к дизайнеру.

Как отмечает BBC, именно благодаря работе Айва Apple стала столь успешной. Он проектировал дизайн Mac, iPod и iPhone.

Айв откроет в Калифорнии свою дизайнерскую компанию LoveFrom, и первым ее клиентом будет Apple. "Пришло время для перемен", - сказал дизайнер.

"После почти 30 лет и бесчисленных проектов я больше всего горжусь тем, что нам удалось создать команду дизайнеров, равных которым нет", - заявил Айв.

По словам главы Apple Тима Кука, роль, которую сыграл Айв в развитии компании, невозможно переоценить.

Про LoveFrom пока мало что известно. По сообщениям ряда СМИ, компания сосредоточится на разработке так называемой "умной одежды" и аналогичных вещей, способных интерактивно взаимодействовать с окружающей средой.

По словам самого Айва, его новая компания не будет заниматься только дизайном.

Айв возглавил отдел дизайна Apple в 1996 году, когда ситуация в компании оставляла желать лучшего и там проходили увольнения. Положение резко улучшилось, когда в 1998 году Apple вывел на рынок iMac, а в 2001 году - iPod. С 2012 года Айв руководил дизайном как самих продуктов Apple, так и программного обеспечения. До того это были две разные роли в корпорации.

Apple заявила, что теперь эти роли будут вновь разделены.

Котировки акций Apple снизились примерно на 1% на дополнительной торговой сессии в четверг после объявления об уходе Айва.

Оь ак ав

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