Брюссель. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Выбор между короткой или длинной отсрочкой Brexit - не самый правильный, заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после своего выступления на саммите ЕС председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Выбор должен делаться между полезным или бесполезным переносом, или продлением", - такое заявление, как объяснил А.Таяни, он сделал главам государств и правительств на заседании Европейского совета.

И при этом он все же признал, что продление должно быть, насколько возможно, коротким, желательно не выходить за 11 апреля - крайнюю дату, когда в Великобритании могут быть организованы европейские выборы. Он также подчеркнул важность голосования на следующей неделе в британской Палате общин по соглашению о Brexit, чтобы в ситуации настала ясность: будет ли продление или перенос с организацией европейских выборов в Соединенном Королевстве.

А.Таяни подтвердил поддержку Европарламентом главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, который, по его словам, сумел провести переговоры при сохранении единства остающихся в союзе государств-членов.

Отвечая на вопрос, он сказал, что объяснил европейским лидерам: это не Европарламенту решать вопрос о продлении сроков. Но, в случае необходимости, переизбирающийся в мае Европейский парламент готов собраться на сессию и после последней даты своего официального календаря заседаний.

"Я изложил такую идею, но очевидно, что решение будут принимать государства-члены, включая вопрос о дате. Но если придут к решению по дате после европейских выборов, это вызовет серьезные юридические трудности", - пояснил А.Таяни.

Он добавил, что выход из ЕС - это выбор Соединенного Королевства, но худшим вариантом был бы выход "без сделки", потому что это повлечет ущерб для предприятий, в первую очередь британских.

"Я надеюсь, что решение будет найдено. Я остаюсь оптимистом. Я надеюсь, что мы придем к решению", - отметил глава Европарламента.

В ответ на вопрос об атмосфере на саммите ЕС А.Таяни сказал: "Все пребывают в ожидании. Мы едины, последовательны по отношению к британцам. Посмотрим. Мы посмотрим на ответы, которые будут даны на вопросы мадам Мэй. Я бы сказал, что это период ожидания. И мы обеспокоены, потому что Лондон не дает нам ясных ответов. Нет большинства (в британском парламенте - ИФ), которое согласилось бы с одним из предложений".

1ов ав

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