Лондон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Британский принц Гарри вслед за женой Меган подал в суд на британские газеты, и в данном случае речь идет об изданиях The Sun и The Daily Mirror, сообщает в пятницу газета The Guardian.

По информации издания, предметом иска является взлом мобильного телефона и незаконное получение газетами личных голосовых сообщений, однако более точные детали иска неизвестны.

Представлять интересы принца в суде будет адвокатская контора Clintons, которая уже успешно выигрывала подобные дела.

Сообщается, что перед тем, как подать в суд на издания, Гарри жестко раскритиковал британские газеты за то, что они травят его жену, герцогиню Сассекскую. Ранее Меган сама подала в суд на газету Mail on Sunday за публикацию ее личного письма отцу.

The Guardian указывает, что решения супругов подать на СМИ в суд говорят о намерении пары всерьез отстаивать неприкосновенность своей частной жизни.

Ранее принц Гарри заявлял, что британские медиа ведут "кампании против отдельных лиц, не думая о последствиях". Он напомнил о судьбе его матери, принцессы Дианы, которая погибла, скрываясь от журналистов и которую постоянно преследовали СМИ и фотографы, делая ее жизнь невыносимой.

"Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же самых мощных сил", - заявил он.

