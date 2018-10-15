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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 10:13 15.10.2018 - 10:13

Лондон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Супруга британского принца Гарри Меган Маркл беременна первым ребенком, сообщает в понедельник британская газета "Дейли телеграф" со ссылкой на заявление британской королевской семьи. В заявлении отмечается, что "герцогиня Сассекская ожидает появления ребенка весной 2019 года". "Королева Великобритании, герцог Эдинбургский, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, а также герцог и герцогиня Кембриджские очень рады за Гарри и Меган и поздравили их лично в пятницу", - говорится в заявлении. Церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы М.Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке. 1тэ ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс