Принц Гарри с супругой Меган отправятся в июле в Ирландию с первым совместным заграничным визитом
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Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Британский принц Гарри с супругой Меган 10-11 июля посетят Дублин с официальным визитом, сообщают британские СМИ со ссылкой на Кенсингтонский дворец.
Отмечается, что эта поездка станет их первым совместным официальным зарубежным визитом с того момента, как они поженились.
По словам представителя Кенсингтонского дворца, принц Гарри и Меган "с нетерпением ждут возможности познакомиться с историей и богатой культурой Ирландии, а также встретиться с людьми, которые работают над будущим страны".
Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл прошла 19 мая в Виндзорском замке. Супругам присвоены титулы герцогов Сассекских.
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Интерфакс