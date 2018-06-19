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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 12:58 19.06.2018 - 12:58

Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Британский принц Гарри с супругой Меган 10-11 июля посетят Дублин с официальным визитом, сообщают британские СМИ со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

Отмечается, что эта поездка станет их первым совместным официальным зарубежным визитом с того момента, как они поженились.

По словам представителя Кенсингтонского дворца, принц Гарри и Меган "с нетерпением ждут возможности познакомиться с историей и богатой культурой Ирландии, а также встретиться с людьми, которые работают над будущим страны".

Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл прошла 19 мая в Виндзорском замке. Супругам присвоены титулы герцогов Сассекских.

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