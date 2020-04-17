Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 11:02

Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Герцог и герцогиня Кембриджская считают, что режим самоизоляция в рамках борьбы с распространением коронавируса вызывает у людей стресс и повышенную тревогу по поводу психического состояния.

В интервью BBC принц Уильям и Кейт Миддлтон указали, что подобные ограничительные меры "сильно расстроили" многих людей, вызвав у них чувства "стресса, тревоги из-за изоляции и психологического давления".

"Если нам придется провести еще больше времени в таком режиме, то будет еще важнее начать тщательно следить за психическим состоянием и воспринимать эту проблему всерьез", - сказал герцог.

Он добавил, что важно не забывать о близких, которым нужна помощь в "это странное время", звонить им и разговаривать. По словам супругов, они постоянно созваниваются с близкими.

"Я думаю, что самое важное - это разговаривать друг с другом. Я думаю, что люди зачастую не осознают, какое влияние простой разговор может оказать", - отметил герцог Кембриджский.

На вопрос журналиста о том, как сами супруги и их семья переносят режим самоизоляции, Кейт Миддлтон ответила, что "были взлеты и падения, как и во многих семьях, которые находятся в самоизоляции".

Она добавила, что дистанционное обучение у трех их детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотт и принца Луи - проходит "с трудностями", но они стараются всей семьей придерживаться режима.

Супруги также поблагодарили всех сотрудников служб здравоохранения Великобритании, которые "мужественно и решительно" борются с пандемией.

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