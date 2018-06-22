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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 15:20 22.06.2018 - 15:20

Лондон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Британский принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуольской Камиллой посетил город Солсбери, говорится в пятницу в Twitter-аккаунте королевской резиденции Кларенс-хаус.

В аккаунте размещены фотографии, на которых жители города приветствуют Чарльза и Камиллу. В Солсбери члены королевской семьи встретились "с местными жителями и посетили предприятия в центре города".

По данным газеты "Дейли телеграф", Чарльз и Камилла "посетили Солсбери, чтобы продемонстрировать поддержку городу после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля".

В ходе визита, отмечает газета, пара встретилась с несколькими сотрудниками экстренных служб, которые напрямую столкнулись с этим инцидентом.

В начале марта 2018 года на экс-поклонника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери было совершено покушение. По версии британских властей, они были отравлены веществом, которое впоследствии было определено как химическое вещество военного назначения, принадлежащее семейству "Новичок".

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