Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 20:43

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Новейший пилотируемый корабль Starliner, который в пятницу не смог подняться до необходимой высоты перед стыковкой с Международной космической станцией, будет 22 декабря возвращен на Землю, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.

"Мы приняли окончательное решение: Starliner не будет стыковаться с МКС и вернётся на полигон White Sands в воскресенье", - написал Брайденстайн в Twitter.

Как сообщалось, запуск корабля Starliner в тестовом непилотируемом режиме был осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V в 06:36 по восточному времени США (14:36 мск) с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. После успешного выведения на промежуточную орбиту ракетой, проблемы возникли в электронике корабля.

Брайденстайн на пресс-конференции в Хьюстоне пояснил, что после успешного старта ракеты на отделившемся от нее корабле возникла проблема, связанная с системой расчета времени, которая вызвала выход корабля на нештатную орбиту. Из-за нахождения на ней корабль израсходовал много топлива, в результате чего стыковка с МКС стала невозможной.

Вице-президент Boeing по космическим программам Джим Чилтон сообщил, что запаса топлива хватит для проведения посадки.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе семи человек.

Как сообщалось, другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые пилотируемые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA, как полагают американские эксперты, в частности, отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" после прекращения полетов американских "Шаттлов" к МКС.

1ми пч

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