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Стамбул. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что приобретаемые у России зенитные ракетные комплексы С-400 не представляют угрозы для НАТО.

"Системы С-400, которые будут установлены в Турции, и самолеты F-35 (американские истребители-бомбардировщики пятого поколения - ИФ), не помешают ни одному боевому элементу НАТО, и не будут представлять для них угрозы", - приводит турецкое издание "Сабах" его слова, сказанные на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Он отметил, что неверно увязывать приобретение Турцией С-400 и F-35.

Кроме этого, Н.Джаникли и Дж.Мэттис в ходе встречи на полях заседания Североатлантического совета НАТО пришли к соглашению, что турецкие и американские военные будут патрулировать сирийский город Манбидж после того, как курдские силы покинут этот город.

1кю аю де

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Интерфакс