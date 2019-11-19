Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 14:11

*** В США надеются, что Турция откажется от размещения С-400

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - США обеспокоены приобретением Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, поскольку эта сделка негативным образом повлияет на боеспособность Североатлантического альянса, заявила во вторник постпред США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон.

"Конечно, мы обеспокоены приобретением Турцией С-400 - российской системы противоракетной обороны", - заявила Хатчисон в ходе телефонного брифинга.

При этом она уточнила, что факт получения Турцией С-400 "повлияет на совместимость между боевыми системами", стоящими на вооружении стран НАТО, в частности, в отношении американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Хатчисон отметила, что приобретение Анкарой российских С-400 негативно повлияет на турецкую экономику, а именно "экономический и промышленный потенциал Турции ослабнет" по причине исключения из программы F-35.

Она отметила, что США все еще надеются, что "Турция откажется от использования и размещения С-400" и "останется хорошим союзником" альянса.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой для нас". При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.

В свою очередь Эрдоган предлагал американской стороне сформировать рабочую группу для урегулирования проблемы вокруг приобретенных Анкарой у РФ С-400. В то же время Эрдоган исключил отказ от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.

1ви аю ан

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