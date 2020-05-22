Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 16:10

Берлин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Приоритетом председательства ФРГ в Совете ЕС будет борьба с пандемией COVID-19, решение финансовых последствий пандемии и разработка вакцины против коронавируса, считает глава Постоянного комитета врачей Евросоюза (CPME), председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA), профессор Франк Ульрих Монтгомери.

"Все председательство пройдет под знаком пандемии коронавируса. И экономические последствия будут иметь больший вес, чем вопросы чистого здравоохранения", - сказал Монтгомери в интервью "Интерфаксу" в пятницу.

Председательство в Совете ЕС к Германии перейдёт на полгода 1 июля. По словам Монтгомери, это рутинная процедура и темы, которые планировались ранее, ушли с повестки дня из-за ситуации вокруг COVID-19.

"Они полностью изменились из-за коронавируса. Германия в рамках Европейского союза совершенно точно будет очень активно заниматься вопросами финансирования экономических последствий. Госпожа Меркель и господин Макрон, которые выработали новые формы финансирования внутри ЕС, уже дали понять, что может стать главной темой", - указал собеседник агентства.

18 мая Франция и Германия выступили с совместной инициативой плана послекризисного восстановления европейской экономики в 500 млрд евро бюджетных расходов.

Также Совет ЕС будет интересовать вопрос разработки вакцины и лекарств против коронавируса, обеспечение граждан ЕС медикаментами и вспомогательными средствами, такими, как защитные маски.

"Мы очень надеемся на прорыв в разработке вакцины. В мире есть 100 исследовательских групп, которые исследуют различные возможности выработки вакцины. Читал, что около 40 групп из этого числа находится в ЕС. Будут клинические испытания, и мы надеемся, что к середине следующего года мы узнаем, какое средство будет как эффективным, так и безопасным. Потому что действенность вакцины проверить относительно просто, но она должна быть безопасна, там действуют высокие стандарты", - указал Монтгомери.

Среди тем германского председательства поэтому также будут финансирование клинических испытаний и выстраивание производственных мощностей.

"Только ЕС потребуется 400 миллионов доз как можно скорее, поэтому уже сейчас крупные производители вакцин в Европе начинают расширять производство", - сказал глава WMA.

1тф ар

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