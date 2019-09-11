Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 12:40

***Постановление суда пока не имеет юридической силы

(дополненная версия, добавлена позиция Лондона)

Лондон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Высший уголовный суд Шотландии постановил, что приостановка деятельности британского парламента является незаконной, сообщило в среду агентство Bloomberg.

В постановлении, которое полностью будет опубликовано в эту пятницу, говорится, что приостановка работы парламента вызвана намерением "препятствовать его деятельности", а это является "незаконным, а, следовательно, недействительным и не имеющим никакой силы".

Однако постановление не получит юридической силы до тех пор, пока на следующей неделе Верховный суд Великобритании не займется рассмотрением этого дела и не вынесет решение.

По данным телерадиовещательной корпорации BBC, постановление пока что не повлияет на приостановку работы парламента.

Между тем, в британском правительстве заявили, что будут оспаривать решение высшего уголовного суда Шотландии.

"Мы разочарованы сегодняшним решением и будем оспаривать его в Верховном суде Великобритании", - говорится в заявлении представителя правительства.

При этом представитель назвал приостановку работы британского парламента "законной и необходимой".

Ранее группа из более 70 британских депутатов заявила, что решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента было незаконным, поскольку оно ограничивает возможность дебатов в преддверии скорого выхода Великобритании из Евросоюза - 31 октября.

Со своей стороны, премьер отрицал, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки с Брюсселем.

10 сентября парламент Великобритании официально приостановил свою работу до 14 октября.

На это время депутаты прекращают обсуждение любых законодательных актов. Текущая парламентская сессия длится с июня 2017 года, она стала самой длинной в истории британского парламента почти за 400 лет.

Этот перерыв станет самым продолжительным за последнее время. Так, с 1980-х годов перерыв между сессиями парламента обычно длился не более недели.

Процедура приостановки работы парламента прошла согласно традиции. Герольдмейстер Вестминстерского дворца, известная как "черный жезл", призвала членов палаты общин в палату лордов.

14 октября перед британскими депутатами, вернувшимися с вынужденных каникул, депутатами должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.

1тэ ар

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