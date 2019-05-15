Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 21:30

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство транспорта США в среду издало распоряжение, в соответствии с которым приостанавливается пассажирское авиасообщение с Венесуэлой.

"Условия, складывающиеся в Венесуэле, угрожают безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажей, которые летают в и из этой страны", - говорится в документе.

"Среди причин, по которым принято это решение: аресты гражданских лиц, невозможность обеспечения безопасности венесуэльских аэропортов", - прокомментировал журналистам решение американских властей советник посольства Венесуэлы в США Густаво Маркано, назначенный лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гувйдо, который провозгласил себя временным президентом страны и был признан американскими властями.

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