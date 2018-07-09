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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 9:36 09.07.2018 - 09:36

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Сильные природные пожары охватили американский штат Калифорния, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, в результате пожара погиб один человек, который находился в охваченном огнем доме. Трое пожарных получили ожоги во время ликвидации возгораний. Помимо этого, пожар уничтожил свыше 70 построек, в том числе жилые дома.

В настоящий момент пожарные смогли удержать распространение огня лишь на 25% территорий, охваченных огнем. Огонь перекинулся на соседний штат Орегон, а общая площадь пожаров достигла 142 квадратных километров.

Власти Калифорнии задействовали около 2,3 тыс. пожарных в минувшее воскресенье для ликвидации возгораний. Причиной распространения огня стали высокие температуры и сильный ветер.

Природные пожары также бушуют в других штатах - в частности, в Колорадо и Юте. В Колорадо огонь за минувшее воскресенье уничтожил более 130 домов, а в штате Юта огонь выжег почти 200 кв. км и уничтожил 90 домов.

1тэ ар

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