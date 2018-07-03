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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 21:33 03.07.2018 - 21:33

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Власти американских штатов Калифорния, Колорадо и Юта объявили об эвакуации граждан в связи с природными пожарами, быстро распространяющимися в западной части США, передает во вторник американский телеканал Эй-би-Си-ньюс.

Согласно сообщению, пламя охватило уже более 250 кв. км на севере штата Калифорния и представляет угрозу для около 700 построек, включая жилые дома. Местные власти сообщили об эвакуации 300 жителей региона.

Эй-би-си-ньюс отметил, что природные пожары быстро распространяются по территории штатов из-за устоявшейся в западной части США сухой и жаркой погоды, а также сильного ветра.

"Огонь распространяется быстрее, чем нам удается его сдерживать", - привел телеканал слова сотрудника калифорнийской пожарной службы.

В то же время природный пожар, бушующий на юге штата Колорадо, охватил уже около 230 кв. км.

По информации телеканала, власти Колорадо объявили об эвакуации жителей более чем 2,5 тыс. домов, в то время как пламя охватило уже около 100 жилых построек в штате.

Кроме того, жители 300 домов эвакуированы в штате Юта. По данным телеканала "Фокс ньюс", там пожар охватил уже более 120 кв. км.

Американские СМИ отмечают, что власти штатов, в которых существует угроза пожаров, обратились к гражданам с просьбами проявить осторожность в использовании пиротехники во время празднования Дня независимости США 4 июля.

1ла ар

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