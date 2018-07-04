Природные пожары на севере Колорадо уничтожили свыше 100 жилых домов
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Вашингтон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Сильные лесные пожары бушуют в горных районах на севере американского штата Колорадо, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".
Местные власти сообщили, что природные пожары уже уничтожили свыше 100 жилых домов в районе населенного пункта Форт Гарленд. Спасатели в настоящее время проводят эвакуацию нескольких сотен местных жителей.
Ряд близлежащих штатов также столкнулся с проблемой лесных пожаров. В частности, огонь распространился в районе лесного массива близ Солт-Лейк-Сити в штате Юта, где в рамках мер предосторожности эвакуировали жителей более 300 домов. Тушение огня осложняется сильными порывами ветра и высокой температурой воздуха.
Кроме того, природные пожары бушуют в штате Нью-Мексико и Калифорния, однако там они пока не угрожают жилым районам.
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Интерфакс