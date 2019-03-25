Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 20:31

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио в понедельник заявил, что размещение российских военных в Венесуэле создает прямую угрозу национальной безопасности США.

"Россия размещает своих военных в западном полушарии - в Венесуэле. Это прямой вызов нашим интересам, и это создает прямую угрозу нашей национальной безопасности", - написал М.Рубио в своем аккаунте в Twitter.

Считается, что именно он в сенате курирует венесуэльское досье и попытки США добиться там смены власти.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео также раскритиковал "присутствие военных РФ в Венесуэле для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро" и заявил, что "действия РФ усиливают напряженность в Венесуэле".

Ранее Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.

По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

Латиноамериканская пресса, цитируя венесуэльского журналиста Хавьера Майорку, сообщала, что на этих самолетах в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом.

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