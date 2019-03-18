Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 11:25

Дубай. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери призвал согласовывать присутствие иностранных военнослужащих в Сирии с Дамаском, передает в понедельник агентство "Тасним".

"Иран находится в Сирии по официальному приглашению сирийских властей. Сирийское правительство должно позволить и согласовать присутствие сил из других стран", - заявил М.Багери, находясь в Сирии.

Он также назвал незаконным присутствие иностранных сил в Идлибе и к востоку от реки Евфрат и призвал эти силы покинуть Сирию "как можно скорее".

М.Багери прибыл в Дамаск на трехстороннюю встречу, в которой также примут участие начальники генштабов ВС Ирака и Сирии. По словам М.Багери, одной из тем переговоров станет вопрос присутствия иностранных сил в Сирии. Также стороны обсудят координацию Дамаска, Тегерана и Багдада в борьбе против терроризма.

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