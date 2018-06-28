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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 20:29 28.06.2018 - 20:29

*** Иран уже долгое время говорил, что готов обсуждать региональные дела в большом формате

Нью-Йорк (ООН). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Присутствие Ирана в Сирии является легитимным, а его действия в этой стране и ближневосточном регионе - это другой вопрос для обсуждения, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Иран присутствует в Сирии по приглашению правительства, его присутствие легитимно, этого никто не может отрицать. То, какую роль он играет в Сирии и в регионе и какое влияние он имеет на ситуацию в регионе, это уже другой вопрос для обсуждения", - сказал В.Небензя на пресс-конференции в ООН.

"Кстати говоря, Иран уже долгое время говорил о том, что он готов обсуждать региональные дела в большом формате", - добавил он.

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