Приток прямых иностранных инвестиций в Иран вырос на 50% в 2017г - UNCTAD
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Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Приток прямых иностранных инвестиций в Иран по итогам 2017 года вырос на 48,8% и достиг $5,019 млрд по сравнению с $3,372 млрд в предшествующий год, сообщается в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
"После снятия санкций в 2015 году богатые запасы страны начали привлекать значительное участие иностранцев в разведке и добыче нефти и газа", - отмечается в документе.
В том числе в июле 2017 года французская Total, китайская CNPC и National Iranian Oil Co. подписали соглашение об освоении 11-й фазы "Южного парса", которое является крупнейшим в мире газовым месторождением.
В 2015 году объем прямых иностранных инвестиций в Иран составлял $2,05 млрд, в 2014 году - $2,105 млрд, в 2013 году - $3,05 млрд и в 2012 году - $4,662 млрд, по данным UNCTAD.
Служба финансово-экономической информации
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