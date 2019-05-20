Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 10:00

Берлин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Причина ДТП с участием рейсового двухэтажного автобуса фирмы Flixbus в Германии пока что остается неизвестной, сообщила "Интерфаксу" представитель полиции города Галле Ульрике Динер.

Накануне вечером на трассе под Лейпцигом перевернулся автобус, в результате чего один человек погиб. Региональная газета "Лейпцигер фольксцайтунг" в понедельник сообщила, что водитель автобуса якобы заснул за рулем.

"Я не могу этого подтвердить, расследование еще ведется. Исключить я этого тоже не могу, но сейчас это чистые домыслы", - сказала Динер.

По ее словам, опрос свидетелей до сих пор не был проведен, а сам водитель получил тяжелые ранения, поэтому его тоже нельзя допросить.

Динер сказала, что погибший пассажир - женщина, но ее личность не подтверждена. В общей сложности 63 пассажира получили легкие ранения, 9 человек - тяжелые, в том числе сам водитель.

Фирма Flixbus занимается бюджетными перевозками пассажиров между городами Германии, а этот автобус ехал из Берлина в Мюнхен по трассе А9. Это один из самых длинных автобанов в Германии, он идет с северо-востока на юг и проходит через Лейпциг.

Перед аварией около автобус сделал остановку в Лейпциге, и примерно в 17:30 (18:30 мск) он съехал с трассы и перевернулся. Как сообщает газета, при аварии металл разделительной полосы прошел через лобовое стекло.

1тф аю

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