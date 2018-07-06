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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 20:28 06.07.2018 - 20:28

Париж. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Французские специалисты, принимающие участие в расследовании причин крушения лайнера авиакомпании Egypt Air 19 мая 2016 года в небе над Средиземным морем, пришли к выводу, что причиной катастрофы, вероятно , стал пожар в кабине пилотов, сообщает в пятницу французское Управление гражданской авиации.

"Основываясь на полученных данных, управление считает, что наиболее вероятной гипотезой является пожар, начавшийся в кабине самолета в то время, когда самолет находился на высоте крейсерского полета. Огонь быстро распространялся, что привело к потере контроля над самолетом", - делают выводы французские специалисты.

В опубликованном отчете отмечается, что основным расследованием инцидента, случившегося над нейтральными водами, занимаются власти Египта - представители страны, в которой самолет был зарегистрирован.

Ранее египетские специалисты сообщали о возможном взрыве на борту самолета.

Также к расследованию привлечены французские специалисты, как представители страны, где был собран авиалайнер Airbus A320-232, а также специалисты из США - страны, где были произведены двигатели разбившегося самолета.

19 мая 2016 года авиалайнер компании Egypt Air рухнул в Средиземное море в 290 км от Александрии. Самолет следовал по маршруту Париж - Каир, на борту находились 66 человек, в том числе 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Все, находившиеся на борту самолета, погибли.

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