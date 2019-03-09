*** Каракас передаст доказательства этого в международные организации
Мадрид. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Кибератака стала причиной самого масштабного в истории Венесуэлы отключения электроэнергии, заявил в субботу министр информации страны Хорхе Родригес.
"Атака была направлена на Автоматическую систему контроля ГЭС "Гури", - отметил Х.Родригес в эфире венесуэльского телевидения.
По словам министра, атака на контролирующую процесс выработки электроэнергии систему, по всей видимости, была проведена США.
Когда стало ясно, что происходит кибератака, и что систему пытаются контролировать хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу, добавил Х.Родригес.
Министр отметил, что это привело к "блэкауту", охватившему почти всю территории страны.
Х.Родригес подчеркнул, что "Гури" производит 80% электроэнергии, потребляемой в Венесуэле и заверил, что президент страны Николас Мадуро руководит работами по восстановлению электроснабжения. Кроме того, Н.Мадуро отслеживает ситуацию в больницах, где из-за отсутствия электричества жизнь пациентов может быть в опасности.
Министр пообещал, что в ближайшие дни Каракас передаст в международные организации доказательства американской кибератаки.
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