Этот контент был опубликован 9 марта 2019 г. 2:14

*** Каракас передаст доказательства этого в международные организации

(Расширенная версия)

Мадрид. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Кибератака стала причиной самого масштабного в истории Венесуэлы отключения электроэнергии, заявил в субботу министр информации страны Хорхе Родригес.

В эфире венесуэльского телевидения он пояснил, что атака, по всей видимости, была проведена США. "Атака была направлена на Автоматическую систему контроля ГЭС "Гури", - отметил министр. Он пояснил, что система контролирует процесс выработки электроэнергии. Когда стало ясно, что происходит кибератака, и что систему пытаются контролировать хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу. Это, по словам Х.Родригеса, и привело к "блэкауту", охватившему почти всю территории страны.

Министр подчеркнул, что "Гури" производит 80% электроэнергии, потребляемой в Венесуэле. Он заверил, что президент страны Николас Мадуро руководит работами по восстановлению электроснабжения. Глава государства также отслеживает ситуацию в больницах, где из-за отсутствия электричества жизнь пациентов может быть в опасности.

Х.Родригес пообещал, что в ближайшие дни Каракас передаст в международные организации доказательства американской кибератаки.

Также он раскритиковал реакцию американских официальных лиц и политиков на события в Венесуэле. В частности, министр назвал преступными заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что в Венесуэле "нет еды, нет света, а затем - не станет и Мадуро".

Х.Родригес, кроме того, призвал задуматься над заявлениями сенатора-республиканца Марко Рубио, который, комментируя происходящее на ГЭС, заявлял о том, что запасные генераторы не включились. Министр подчеркнул, что эти слова прозвучали до того, как об этой проблеме стало известно официально, и, следовательно, М.Рубио заранее был проинформирован о кибератаке и ее возможных последствиях.

Сам сенатор в Twitter заверил, что причиной сбоя стали исключительно действия властей Венесуэлы, не инвестировавших достаточно средств в систему электроснабжения. Комментируя звучавшие из Каракаса обвинения в свой адрес, М.Рубио пошутил, что установил на мобильный телефон некое приложение "Кибератака" и "видимо, нажал не ту кнопку". "Виноват", - написал сенатор, завершая свой шутливый комментарий.

1во гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!