Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 16:06

Брюссель. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Власти самопровозглашенной республики Косово отозвали заявку на вступление в Интерпол, сообщил во вторник в Твиттере министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

"Огромная победа Сербии и международного права! Благодаря огромному труду делегации Сербии запрос так называемого Косово отозван прямо перед началом Генеральной ассамблеи Интерпола в Сантьяго!" - написал Стефанович.

Накануне начала Генеральной ассамблеи Интерпола в Чили глава МВД Сербии отметил, что возможный прием Косово в Интерпол имел бы далеко идущие последствия и послужил бы препятствием для борьбы с криминалом в масштабах всего мира.

Между тем глава косовского правительства в отставке Рамуш Харадинай в письме ассамблее Интерпола проинформировал, что отзыв заявки связан с недавно прошедшими выборами в местный парламент.

"Принимая во внимание, что 6 октября в Косово были организованы выборы в парламент, любезно вас прошу отложить наш запрос на членство до следующего заседания генеральной ассамблеи Интерпола", - цитирует выдержки из письма Харадиная сербский телерадиоканал РТС.

Заседания генеральной ассамблеи Интерпола проходят ежегодно.

Представленные албанским этническим большинством власти сербского автономного края Косово и Метохия в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии под наименованием "Республика Косово". Ряд стран признал этот шаг. Сербия этого не признает.

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