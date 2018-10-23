При аварии эскалатора в римском метро пострадали до 30 россиян - посольство Италии

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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 21:25 23.10.2018 - 21:25

*** Раненые доставляются в госпиталь "Умберто I" и ортопедический центр "Остиенсе" Москва/Рим. 23 октября. ИНТЕРФАКС - До 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро, сообщило итальянское посольство в Москве. "По данным службы гражданской защиты Италии, в римской подземке пострадали до 30 болельщиков @pfc_cska. Оказываем максимально возможную помощь", - говорится в микроблоге итальянской дипмиссии в "Твиттере". Раненые доставляются в госпиталь "Умберто I" и ортопедический центр "Остиенсе". Открыта горячая линия посольства +393802652769. Неполадки эскалатора произошли на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 по МСК). По словам очевидцев, речь идет об обрушении эскалатора. де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс