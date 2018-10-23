Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

*** Раненые доставляются в госпиталь "Умберто I" и ортопедический центр "Остиенсе"

Москва/Рим. 23 октября. ИНТЕРФАКС - До 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро, сообщило итальянское посольство в Москве.

"По данным службы гражданской защиты Италии, в римской подземке пострадали до 30 болельщиков @pfc_cska. Оказываем максимально возможную помощь", - говорится в микроблоге итальянской дипмиссии в "Твиттере".

Раненые доставляются в госпиталь "Умберто I" и ортопедический центр "Остиенсе".

Открыта горячая линия посольства +393802652769.

Неполадки эскалатора произошли на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 по МСК).

По словам очевидцев, речь идет об обрушении эскалатора.

де

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс