При аварии эскалатора в римском метро пострадали до 30 россиян - посольство Италии
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*** Раненые доставляются в госпиталь "Умберто I" и ортопедический центр "Остиенсе"
Москва/Рим. 23 октября. ИНТЕРФАКС - До 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро, сообщило итальянское посольство в Москве.
"По данным службы гражданской защиты Италии, в римской подземке пострадали до 30 болельщиков @pfc_cska. Оказываем максимально возможную помощь", - говорится в микроблоге итальянской дипмиссии в "Твиттере".
Раненые доставляются в госпиталь "Умберто I" и ортопедический центр "Остиенсе".
Открыта горячая линия посольства +393802652769.
Неполадки эскалатора произошли на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 по МСК).
По словам очевидцев, речь идет об обрушении эскалатора.
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Интерфакс