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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 17:59 28.09.2018 - 17:59

Брюссель. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Правоохранительные органы Нидерландов в пятницу сообщили, что при аресте семерых подозреваемых в подготовке масштабного теракта были обнаружены более 100 кг материалов, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатых веществ, сообщают западные СМИ.

"Во время обысков в домах задержанных в четверг полиция конфисковала значительное количество исходных материалов для изготовления бомб", - заявили в пятницу представители нидерландских правоохранительных органов.

Накануне отряды спецназа задержали семерых подозреваемых в подготовке масштабного теракта в Нидерландах. Подозреваемые были задержаны в городах Верт и Арнем.

Двое арестованных - мужчины 31 и 34 лет, содержатся под стражей при соблюдении повышенных мер безопасности, им разрешено общаться только с адвокатами.

34-летний подданный Нидерландов иракского происхождения уже попадал в поле зрения властей в связи с попыткой перебраться на контролируемые террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ - ИФ) территории на Ближнем Востоке.

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